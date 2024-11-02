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الرياضة - 06:43 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:43 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - يهتم الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، إذ أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 للعاملين والموظفين في مختلف قطاعات الدولة.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وحددت وزارة المالية الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، للعاملين في الهيئات الحكومية المختلفة، حيث تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية.

صرف المرتبات

وأشارت الوزارة في بيان لها أن متأخرات شهر أكتوبر المنصرم تُصرف للموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص في أيام: 7-10-11، من نوفمبر الجاري.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة السادسة 6000 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الثالثة 7500 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الثانية 8000 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الأولى 8200 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 لدرجة مدير عام 9200 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة العالية 10200 جنيه.

- الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

من ناحية أخرى، أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من بدء عمليات الصرف المحددة من وزارة المالية.

- ماكينات الصرف الآلي ATM.

- فروع البنوك المختلفة.

- البريد المصري.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

جدير بالذكر أن وزارة المالية، كشفت عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر آخر شهور السنة الميلادية 2024، والذي يبدأ من يوم 22 من الشهر ذاته، فيما تٌصرف المتأخرات أيام: 8-9-10، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد المعلنة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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