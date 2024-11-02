الرياضة - 06:43 - الموعد الرسمي لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 «سكن لكل المصريين 5 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:43 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل لعام 2024، وأشارت وزارة الإسكان أن الحجز سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وناشدت الوزارة، المواطنين الراغبين في التقديم بسرعة تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة لضمان الاستفادة من الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة بأسعار مناسبة لمختلف الفئات.

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ الموعد الرسمي لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

موعد فتح باب التقديم لشقق الإسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح باب التقديم على الشقق الإسكان الجديدة 2024 ومن المقرر فتح باب شراء كراسة الشروط بداية من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، لذوي الهمم.

وسيتم فتح باب شراء الكراسات لباقي المواطنين وذوي الهمم من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024.

أماكن بيع كراسة الشروط الإسكان الاجتماعي 2024

وأشارت وزارة الإسكان أن كراسة شروط شقق الإسكان ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 5 التي تطرحها وزارة الإسكان، ستكون متواجدة في مكاتب البريد التي تتواجد بها الشقق المطروحة، والتي تعمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا، وبعض مكاتب البريد تعمل خلال الفترة المسائية من 11 ظهرا حتى الساعة السادسة مساء.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2024

حددت وزارة الإسكان عِدّة شروط يجب الالتزام بها من قِبل المتقدمين لجز الشقق وهي كالآتي:

التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بفائدة 8% سنويا.

التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل بفائدة 12% سنويا.

المقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدا، ويجب عليه الالتـزام بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

ألا يقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 عاما.

أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

إحضار شهادة دخل.

إحضار إيصال مرافق.

إحضار قيد عائلي مميكن.

إحضار قسيمة زواج مميكنة.

إحضار برنت تأمينات إن وجد.

صورة شهادات ميلاد الأبناء.

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هناك 23 ألف و350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري وتأتي هذه الشقق السكنية بمساحة 90 مترا في عِدّة مناطق وهي كالآتي:

أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.

مدينة السادات 2400 وحدة سكنية.

أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.

قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.

غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.

أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل 2024

وأعلنت وزارة الإسكان عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل وهي كالآتي:

يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

بينما سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه إلى 530 ألف جنيه.

كما يصل سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت وزارة الإسكان أن على من يريد التقديم على الشقق الإسكانية الجديدة يجب إتباع الآتي:

الدخول على موقع التقديم على الشقق الإسكانية من هنـــــــــا.

يقوم المتقدم بإدخال بياناته ويشترط أن يتم الإرفاق بصورة لبطاقة الرقم القومي والتي تتكون من 14 رقما ويجب أن تكون سارية.

يختار المتقدم لحجز الشقق السكنية الجديدة الدور الذي يرغب في السكن به.

ويتم الضغط على أيقونة أرغب التقديم، ويجب علية ملء جميع البيانات المطلوبة.