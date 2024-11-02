الرياضة - 06:22 - أسرة حسن يوسف تستقبل العزاء اليوم بمسجد عمر مكرم «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - تستقبل أسرة الفنان الراحل حسن يوسف، عزاءه اليوم السبت، بمسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير.

وذلك بعد رحيله عن عالمنا الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 90 عاما بعد صراع مع المرض.

وفاة الفنان حسن يوسف

ورحل عن عالمنا الفنان حسن يوسف، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا من الأعمال الفنية لا تزال حاضرة في أذهان الجمهور.

وخلال التقرير التالي، تستعرض بوابة كلمتك، أبرز المحطات في حياة الفنان حسن يوسف.

اشتهر حسن يوسف، في ستينيات القرن الماضي، بأدوار «الولد الشقي»، واتجه للإخراج في السبعينيات، حيث أخرج عدة أفلام أشتغل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي.

زيجات حسن يوسف

تزوج الفنان حسن يوسف، في البداية من الفنانة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، ثم في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي، ويستمر زواجهما حتي وفاته.

وخلال لقاءات تليفزيونية، سابقة تحدث الراحل حسن يوسف، عن علاقته بزوجته شمس البارودي والتي بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها عن سبب التأخير.