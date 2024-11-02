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الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

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الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق إسكندرية للبترول بنتيجة 3-0، في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

‏‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 25-8، ليواصل الأداء المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا ويحصد الشوط بنتيجة 25-10.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18، ليحقق الفريق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

‏‎ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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