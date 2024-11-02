أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي يطالب فيه باسناد إدارة لجنة الحكام لخبير أجنبي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: كيف يتم التعاقد مع خبير أجنبي والمجلس سيرحل وسيتم استلام المهمة لمجلس جديد يدير المنظومة خلال أربعين يوما .

وأضاف: لجنة الحكام الحالية تعمل على قدم وساق من أجل نجاح منظومة التحكيم، وعمل ورشات لتحليل أداء الحكام وتقييمهم وفي حالة الأخطاء فهذه هي كرة القدم.

وتقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلي اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي.

وقال الأهلي في بيان له: إن النادي الأهلي أرسل خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

وأكمل إن الأهلي طالب أيضًا في بيانه بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم على حد تعبيره.

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