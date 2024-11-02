الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

كما حرص الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق أحداث المباراة لمدرب الإسماعيلي الراحل إيهاب جلال.

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام المحلة كالتالي:

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي كالتالي:

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري



وتنطلق صافرة المباراة في تمام الـ 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة ON Time Sports 2HD اللقاء



ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدي النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي أمام غزل المحلة



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.