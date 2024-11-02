إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك بـ قطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - أعلن محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بـ قطع في غضروف وجزع في الرباط الخارجي.

وكان محمد حمدي تعرض للإصابة في مباراة الزمالك أمس أمام البنك الأهلي، ليتم استبداله بين شوطي المباراة.

وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على انستجرام:" الحمدلله قطع في غضروف وجزع في الرباط الخارجي".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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