الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - تقدم فريق برايتون على نظيره ليفربول بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيردي كاديوجلو الهدف الأول لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

وبدأ ليفربول أمام برايتون كالتالي:"

في حراسة المرمى: كيهيلير.

في خط الدفاع: تسيميكاس- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

في خط الوسط: جرافينبيرش- ماك أليستر- سوبوسلاي.

في خط الهجوم: خط الهجوم: كودي جاكبو- نونيز- محمد صلاح.

تشكيل برايتون أمام ليفربول

وبدأ برايتون مباراة ليفربول كالتالي:"

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



وتذاع مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

والتقى ليفربول وبرايتون مساء الأربعاء الماضي على ملعب "فالمر" في دور الـ16 في كأس كاراباو، حيث فاز ليفربول بصعوبة بنتيجة 3/2.

ويمتلك ليفربول حاليًّا 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

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