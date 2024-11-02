الرياضة - 05:46 - «هاريس × ترامب».. انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في 7 ولايات حاسمة (أرقام) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ساعات قليلة تفصلنا عن بدء فتح صناديق الاقتراع واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ويتنافس في الانتحابات المرشح للحزب الجمهوري دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالي والمرشحة للحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وعقد الثنائي ترامب وهاريس، مناظرة تاريخية فجر الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، واستضافتها منصة «ABC NEWS» الأمريكية، واستعرض كل منهما ما سيقدمه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وأثناء تلك المناظرة حاول كل من «ترامب، وهاريس» كسب المناظرة وسط تقارب كبير في استطلاعات الرأي بين المرشحين.

وبعد الانتهاء من المناظرة، أظهرت المؤشرات الأولية لاستطلاع الرأي أن كامالا هاريس صاحبة الـ59 عامًا جمعت نحو 47% من الأصوات، بما يعني تقدمها على نظيرها ترامب صاحب الـ78 عامًا والذي حصل على 42% من الأصوات، وفقًا لـ«رويترز، وإبسوس».

وأفادت كل من «رويترز، وإبسوس»، أن استطلاعات الرأي تمت في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس، وظهر أن المرشحة الديمقراطية، ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس، تقدمت بفارق 4 نقاط على الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن، تتوقع الوسائل الإعلامية والمواقع والاجتماعية واستطلاعات الرأي، أن كامالا هاريس هي المرشحة للفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على حساب دونالد ترامب.

ويستعرض موقع الأسبوع لكل لزواره جميع التفاصيل المتعلقة بـالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كالتالي:

موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

تعقد يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2 فقط

مدة الرئاسة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

4 سنوات

عدد الولايات المتأرجحة

7 ولايات

عدد أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

538

العدد المتوقع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

244 مليونا

عدد الأصوات المبكرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

41 مليونا

تمويل حملة كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

270 مليون دولار

تمويل حملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

78 مليون دولار