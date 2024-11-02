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الرياضة - 05:46 - سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار ارتفاعا في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.90 للشراء، و49 جنيها للبيع.

وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
البنوك المصرية شراء بيع
سعر الدولار في البنك المركزي 48.90 جنيه 49 جنيها
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.90 جنيه 49 جنيها
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.94 جنيه 49 جنيها
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

48.90 جنيه للشراء.

49 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

48.88 جنيه للشراء.

48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

48.88 جنيه للشراء.

48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

48.88 جنيه للشراء.

48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

48.88 جنيه للشراء.

49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48.88 جنيه للشراء.

48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.94 جنيه للشراء.

49 جنيها للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك البركة

48.88 جنيه للشراء.

48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.93 جنيه للشراء.

49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

48.67 جنيه للشراء.

48.77 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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