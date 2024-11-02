الرياضة - 05:46 - سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار ارتفاعا في ختام التعاملات المسائية اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.90 للشراء، و49 جنيها للبيع.
وتقدم كلمتك، لقرائها جميع التفاصيل المتعلقة بـ سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
|سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2024
|البنوك المصرية
|شراء
|بيع
|سعر الدولار في البنك المركزي
|48.90 جنيه
|49 جنيها
|سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
|48.88 جنيه
|48.98 جنيه
|سعر الدولار في بنك مصر
|48.88 جنيه
|48.98 جنيه
|سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
|48.88 جنيه
|48.98 جنيه
|سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|48.90 جنيه
|49 جنيها
|سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
|48.88 جنيه
|48.98 جنيه
|سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
|48.94 جنيه
|49 جنيها
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
48.90 جنيه للشراء.
49 جنيها للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
48.88 جنيه للشراء.
48.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
48.88 جنيه للشراء.
48.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
48.88 جنيه للشراء.
48.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
48.88 جنيه للشراء.
49 جنيها للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
48.88 جنيه للشراء.
48.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
48.94 جنيه للشراء.
49 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
48.88 جنيه للشراء.
48.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
48.93 جنيه للشراء.
49 جنيها للبيع.
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
48.67 جنيه للشراء.
48.77 جنيه للبيع.
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