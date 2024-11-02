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الرياضة - 05:46 - موعد ارتداء الملابس الشتوية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - موعد ارتداء الملابس الشتوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - موعد ارتداء الملابس الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - تشهد البلاد خلال هذا الوقت من العام تقلبات جوية، وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد ارتداء الملابس الشتوية، وأخذ احتياطاتهم لعدم تعرضهم لنزلات برد، وفي هذا الصدد نستعرض خلال السطور التالية موعد ارتداء الملابس الشتوية.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة المقبلة، وقالت غانم، في تصريحاتها الصحفية، إن موعد ارتداء الملابس الشتوية سيكون خلال أواخر شهر ديسمبر المقبل وتحديدًا بدءًا من يوم 21 من نفس الشهر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنه يجب حاليًا التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، محذرة المواطنين من أن حالة الطقس تشهد برودة خلال فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، موضحة أنه يجب اصطحاب جاكيت خفيف لارتدائه حال وجود انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

من جانبها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 3 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الطقس غدا يشهد استمرار حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة في القاهرة غدا الأحد

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الأحد، كما يلي:

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

- القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19.

- الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19.

- مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17.

- سوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 15.

- قنا العظمى 29 درجة والصغرى 16.

- أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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