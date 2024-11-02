تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:05 - الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:05 - الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:05 - الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، السفير دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد 3 نوفمبر 2024، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وأوضح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في تصريحات اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال هذه الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسيعقد الرئيسان لقاءً لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى عقد مباحثات بشأن التطورات وتصاعد التوترات في فلسطين والشرق الأوسط والقضايا الدولية.

وأضاف السفير دياب اللوح، أن من أولويات هذا اللقاء بين الرئيسان المصري والفلسطيني هو بحث سبل إنجاح جهود مصر والوسطاء في سعيهم لوقف إطلاق النار وإنهاء عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بجانب حمايته وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الزيارة تأتي بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

يذكر أن، عدد من رؤساء الدول ووفد وزارية وفنية، ستشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي، لأهمية تكريس حضور دولة فلسطين في هذا المنتدى العالمي في دورته الـ 12.

الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني يستقبل نجلي إسماعيل هنية.. ويثني على دوره في النضال الوطني

الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للسعودية عقب عدوان إسرائيل على الضفة الغربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق