الرياضة - 01:05 - الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 01:05 مساءً - قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، السفير دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الأحد 3 نوفمبر 2024، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وأوضح سفير دولة فلسطين بالقاهرة، في تصريحات اليوم السبت، أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي خلال هذه الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسيعقد الرئيسان لقاءً لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى عقد مباحثات بشأن التطورات وتصاعد التوترات في فلسطين والشرق الأوسط والقضايا الدولية.

وأضاف السفير دياب اللوح، أن من أولويات هذا اللقاء بين الرئيسان المصري والفلسطيني هو بحث سبل إنجاح جهود مصر والوسطاء في سعيهم لوقف إطلاق النار وإنهاء عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، بجانب حمايته وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الزيارة تأتي بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

يذكر أن، عدد من رؤساء الدول ووفد وزارية وفنية، ستشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي، لأهمية تكريس حضور دولة فلسطين في هذا المنتدى العالمي في دورته الـ 12.