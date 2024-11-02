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موقف سام مرسي من مواجهة إيبسويتش تاون وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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موقف سام مرسي من مواجهة إيبسويتش تاون وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موقف سام مرسي من مواجهة إيبسويتش تاون وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - كشفت تقارير عالمية موقف  سام مرسي لاعب  فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، من مواجهة  ليستر سيتي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.


وفقا لشبكة «تي إن تي» الإنجليزية، فإن موقف سام مرسي من المشاركة ضد ليستر سيتي ما زال  محل شك حتى الآن، ولم يحسم كيران ماكينا مدرب إيبسوسيتش تاون مشاركة اللاعب في المباراة من عدمه.

وكان سام مرسي تعرض لإصابة في أوتار الركبة قبل مواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب حتى الآن.


ومن المقرر ان تنطلق مباراة  إيبسويتش تاون وليستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب «بورتمان رود».

وتنقل مباراة إيبسويتش تاون وليستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، وتحديدا على قناة beIN Sports HD Xtra 3.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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