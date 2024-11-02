مدرب فلومينينسي يشتبك مع مارسيلو بإحدى مباريات الدوري البرازيلي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - السبت 02/نوفمبر/2024 - 12:57 م 11/2/2024 12:57:56 PM

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لإهانة مانو مينيزيس مدرب فلومينينسي، للمدافع البرازيلي مارسيلو، بعدما دخل في اشتباك معه قبل لحظات من دخول الملعب في إحدى مباريات الدوري المحلي.

اللقطة وصفها المتابعون بالمهينة لمارسيلو نجم ريال مدريد السابق، حيث شوهد مارسيلو وهو يستعد للمشاركة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني، ولكنه دخل في محادثة قصيرة مع مدربه، ويبدو أن كلماته لم تعجب الأخير، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.



وقال مينيزيس عن هذه الواقعة بعد المباراة:"كنت سأشرك مارسيلو لكنه قال شيئًا ما لم يعجبني، لذلك غيرت رأيي وقررت إشراك كينيدي بدلًا منه".



ولا يعيش مارسيلو البالغ من العمر 36 سنة أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، وسط حديث مستمر عن رحيله بعد انتهاء عقده مع النادي في 31 ديسمبر، وهو ما يعني أن اللاعب لن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 إلى جانب ناديه السابق ريال مدريد، باعتبار فلومينينسي بطلًا لكوبا ليبرتادوريس لعام 2023، وسيكون عليه البحث عن فريق جديد بالميركاتو الشتوي القادم.

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