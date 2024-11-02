بعد أزمته مع القلعة البيضاء، أحمد حسن: الزمالك يستقر على بقاء سامسون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - لا تزال أزمة اللاعب البنينى سامسون أكينيولا مع الزمالك متواصلة، وكشف لاعب الأهلي والمنتخب السابق، أحمد حسن، الملقب بالصقر، أن الزمالك استقر على بقاء اللاعب سامسون لنهاية عقده، وذلك في حالة رفض سامسون إنهاء عقده بشكل ودى مع النادي.

الزمالك يستقر على بقاء سامسون

وقال أحمد حسن عن أزمة سامسون والزمالك إن: "الزمالك يستقر على بقاء سامسون لنهاية عقده حال استمرار رفضه للحل الودي"

بقاء سامسون في الزمالك، كلمتك



ويذكر أن مسئولى نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يحاولون التفاوض مع البنينى سامسون أكينيولا، مهاجم الزمالك، من أجل فسخ تعاقده مع النادي بالتراضى، ورحيله عن القلعة البيضاء.

ولا تزال إدارة الزمالك متمسكة بفسخ التعاقد مع سامسون بالتراضى، رغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر 2024، حيث ترغب إدارة النادي تقسيط مستحقات سامسون المالية، حتى تتمكن من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.

الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق

ويحاول الزمالك التخلص من سامسون بشتى الطرق، لعدم تقديمه المردود الفنى الذى يلبى طموح جماهير الزمالك، وجاء ذلك بعد موافقة جوزيه جوميز، الذى أعطى إدارة النادي الضوء الأخضر لتسويق اللاعب لعدم قناعته بمستواه.

وكان خالد الغندور، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، قد كشف عن أزمة جديدة تواجه مسؤولى الزمالك في ملف رحيل سامسون أكينيولا، حيث قال الغندور: "سامسون وجه صدمة لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال حديثه معهم بشأن التفاوض لفسخ التعاقد معاه."

سامسون أكينيولا يرفض الرحيل عن الزمالك، كلمتك

وكشف خالد الغندور أن "سامسون في أول حديثه قال لمسؤولي الزمالك في حالة رغبتكم في رحيلي عليكم إعطائي عقدي بالكامل، في الوقت ذاته هناك محاولات من عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة مع اللاعب للوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكن اللاعب قال الحديث لن يكون معي وعليكم التواصل مع المحامي الخاص بي".

حقيقة بند فسخ عقد سامسون

أما حقيقة البند في عقد سامسون أكينيولا، لاعب الزمالك، والذى بموجبه يحق للنادى فسخ التعاقد معه بعد نهاية موسم 2023-2022 أو نهاية موسم 2024-2023، فيشترط إخطار اللاعب كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني بعد نهاية الموسم بـ7 أيام بحد أقصي.

في حين كشف مصدر بالزمالك أن البند في عقد سامسون مكتوب بطريقة خطأ، وسامسون عقده سارى مع نادى الزمالك، وليس من حق مسئولى الزمالك فسخ التعاقد معه، حيث أثير فى البند المتداول، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمنع ذلك.

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