نيمار بجوار ميسي وسواريز، مدرب انتر ميامي يكشف الحقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:59 مساءً - كشف تاتا مارتينو، مدرب فريق إنتر ميامي، حقيقة التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، في الموسم المقبل.

وقال المدرب: "لقد عاصرت نيمار في برشلونة بنفس الوقت الذي توليت فيه تدريب الفريق سابقا، كانت سنة جيدة، وبالنسبة لي، القدرة على تدريب لاعبين مرموقين ستكون دائمًا ذكرى خاصة. لا شيء أكثر من ذلك".

وأوضح مارتينو: "مع ليونيل ميسي والموجودين هنا، يمكن أن يحدث أي شيء، ما لا أستطيع تخيله هو كيف سيتم تنفيذ فكرة ضم نيمار إذا لم يقم مسؤولو الدوري الأمريكي بجعل الحد الأقصى للرواتب أكثر مرونة، الحقيقة هي أن الدوري الأمريكي يتمتع بقواعد صارمة ولا يمكن تجاوزها، ما لم يقرر الدوري تغييرها، لذلك الحديث عن هذا الأمر يبدو مستحيلا".

واختتم: "ما يحدث هو مجرد تكهنات وطرح أسماء في الإعلام فقط".

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