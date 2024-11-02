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الرياضة - 12:43 - سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:43 - سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليسجل سعر الذهب الآن عيار 21 -الأكثر طلبًا- نحو 3775 جنيهًا للبيع، و3765 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب الآن

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب الآن في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الذهب الآن عيار 24

حافظ سعر الذهب عيار 24 على استقراراه بمنتصف تعاملات اليوم السبت عند مستوى 4314.25 جنيه للبيع، و4302.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

حافظ سعر الذهب الآن عيار 22 على استقراره داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و3944.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم ليسجل نحو 3775 جنيها للبيع، 3765 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سيطر الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر ليسجل 3235.75 جنيه للبيع، 3227.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 خلال منتصف التعاملات نحو 2516.75 جنيه للبيع، 2510 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 داخل الأسواق عند مستوى 2157.25 جنيه للبيع، 2151.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 داخل محلات الصاغة نحو 1617.75 جنيه للبيع، 1613.5جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- بينما سجل سعر أوقية الذهب في مصر اليوم، نحو 2736.58 دولارا للبيع، 2736.31 دولارا للشراء

سعر الجنيه الذهب

- في حين سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30120 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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