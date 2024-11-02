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الرياضة - 12:43 - رئيس الوزراء يعقد غدا مؤتمرا صحفيا مع مديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:43 - رئيس الوزراء يعقد غدا مؤتمرا صحفيا مع مديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:43 - رئيس الوزراء يعقد غدا مؤتمرا صحفيا مع مديرة صندوق النقد الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:43 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، في إطار الزيارة التي تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي قد أوضحت في تصريحات لها من قبل، أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات في غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن التوترات في منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصري حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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