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رغم عودته للملاعب، سبب استبعاد نيمار من قائمة البرازيل - أخبار كلمتك

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رغم عودته للملاعب، سبب استبعاد نيمار من قائمة البرازيل - أخبار كلمتك

رغم عودته للملاعب، سبب استبعاد نيمار من قائمة البرازيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - علق دوريفال مدرب منتخب البرازيل على قراره باستبعاد نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال، خلال معسكر السليساو في نوفمبر الجاري.


ويلعب المنتخب البرازيلي ضد كل من منتخبي فنزويلا واوروجواي يومي 14 و20 من نوفمبر الجاري من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدرب البرازيل في تصريحات إعلامية:" نيمار تعافى تمامًا ولكن كانت لديه دقائق قليلة جدًا على أرض الملعب وجعل نفسه متاحًا ليكون متواجدًا هنا وأراد أن يكون هنا ولكنه فهم الظروف".


واختتم:" علينا أن نحترم رغبة ناديه الهلال الذي اتخذ نفس القرار من أجل شفائه تمامًا وسنكون مستعدين لعودته في التوقف القادم في مارس 2025، سيكون لديه الكثير من دقائق اللعب واستعادة ثقته".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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