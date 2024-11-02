اجتماع اليوم للجنة الكرة بالزمالك لمناقشة هذه الأمور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - تعقد لجنة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا اليوم السبت، بمقر القلعة البيضاء بحضور جميع أعضائها لمناقشة عددا من الأمور المهمة الخاصة بالفريق.

ومن المنتظر أن يناقش مسئولو اللجنة طلبات جوميز بالتعاقد مع أوفي ايجاريا، ومقدمات عقود اللاعبين في الموسم الجديد.

أشعة لزيزو وناصر ماهر

ويخضع الثنائي أحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت لأشعة من أجل الاطمئنان على إصابتهما التي تعرضا في لقاء البنك الأهلي بالأمس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، غدا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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