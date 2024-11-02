حارس ريال مدريد يقترب من الانضمام للدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - الدوري السعودي،أفادت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة السعودي قرر تقديم عرض ضخم لحارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية ونقلًا عن وسائل إعلام بلجيكية، أن الأهلي ليس النادي الأول الذي يحاول إغراء الحارس البلجيكي بعروض مالية مغرية، ففي الصيف الماضي، تلقى كورتوا عدة عروض للانتقال إلى دوري روشن، لكنه اختار البقاء مع الفريق الملكي.



وأضافت: على الرغم من الإصابات المتكررة التي تعرض لها كورتوا في الفترة الأخيرة، إلا أن إدارة ريال مدريد تحت قيادة فلورنتينو بيريز لا تزال تعتقد بأنه أفضل حارس مرمى في العالم، وإدارة النادي الملكي ترفض الاستغناء عن خدمات كورتوا في الوقت الحالي، لكنها تدرك أن عرضًا ماليًا كبيرًا قد يغير هذا الموقف، خاصةً في ظل وجود خطط لتعزيز الفريق ببديل أصغر سنًا للمستقبل.

وإذا تمت الصفقة، سيتبع كورتوا خطوات عدد من نجوم كرة القدم العالميين الذين انتقلوا مؤخرًا إلى دوري روشن السعودي، على غرار كريم بنزيما ونيمار داسيلفا وكريستيانو رونالدو.

كورتوا يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2026، مما يمنحه خيار الانضمام إلى نادٍ سعودي الصيف المقبل بمقابل مادي، أو الانتظار حتى نهاية عقده والرحيل في صفقة انتقال مجانية.

وفي تصريحات سابقة، أشار كورتوا إلى رغبته في الاعتزال في صفوف ريال مدريد، إلا أن تجارب زملائه السابقين، مثل بنزيما وسيرجيو راموس، الذين أعربوا عن نفس الرغبة ولم يلتزموا بها، تثير تساؤلات حول مستقبل الحارس البلجيكي.

وفاز فريق اتحاد جدة على نظيره الأهلي السعودي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الخميس، على أرضية إستاد الملك عبد الله الدولي، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل صالح الشهري هدف التقدم لصالح الاتحاد بأسيست من موسى ديابي في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وواصل الاتحاد، الذي افتقد قائده كريم بنزيما قبل ساعات من اللقاء للإصابة، سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي في المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الدوري بالتساوي مع الهلال الذي يخوض غدًا الجمعة مباراة قوية ضد النصر الثالث في قمة هذه المرحلة.

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