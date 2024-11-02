9 أهداف في 17 مباراة، أرقام محمد صلاح أمام برايتون قبل مواجهة الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - يستضيف فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، نظيره برايتون مساء اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح ضد برايتون

وقبل لقاء اليوم لعب صلاح ضد فريق برايتون 17 مباراة آخرها الاربعاء الماضي في الكأس سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 آخرين كما حقق الفوز في 9 مباريات وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

والتقى ليفربول وبرايتون مساء الأربعاء الماضي على ملعب "فالمر" في دور الـ16 في كأس كاراباو، حيث فاز ليفربول بصعوبة بنتيجة 3/2.

ويمتلك ليفربول حاليًّا 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة.

3 إنجازات تنتظر محمد صلاح



ويتطلع النجم الدولي المصري محمد صلاح، لمواصلة التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له أن هز شباك تشيلسي وآرسنال في لقائي الفريق الأحمر الأخيرين.



وأحرز الفرعون المصري 6 أهداف حتى الآن في البطولة هذا الموسم، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.



ويرغب صلاح في الانفراد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه حاليا مع روبي فاولر، أسطورة ليفربول، برصيد 163 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.