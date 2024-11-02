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الرياضة - 12:05 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم.. كم يسجل في البنك المركزي؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:05 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم.. كم يسجل في البنك المركزي؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:05 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم.. كم يسجل في البنك المركزي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 48.98 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار على مؤشر جوجل 48.72 جنيه.

الدولار على مؤشر جوجل

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

- 49.03 جنيه للبيع.

- 48.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.00 جنيهًا للبيع.

- 48.90 جنيه للشراء.

مؤشر الدولار

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.03 جنيه للبيع.

- 48.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

- 48.85 جنيه للبيع.

- 48.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.05 جنيه للبيع.

- 48.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.00 جنيه للبيع.

- 48.90 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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