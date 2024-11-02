الرياضة - 12:05 - بالفطائر والشوكولاتة.. حنان ترك تثير الجدل حول الاحتفال بعيد الهالوين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 12:05 مساءً - عبرت الفنانة حنان ترك، عن رفضها للاحتفال بعيد الهالوين برسالة واضحة، مؤكدة على التزامها بمبادئها وقيمها، مما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حنان ترك، في رسائل تركتها على باب منزلها في أمريكا، وجهتها للمحتفلين من جيرانها بعيد الهالوين، إنها لا تحتفل بهذه المناسبة، لكنها ترحب باستقبال الضيوف في منزلها يوم الجمعة.

وكتبت حنان ترك: «آسفة جدًا، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين، ومع ذلك، بما أنك جئت وأضأت عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لك يوم الجمعة من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مشيرة إلى أنها ستقدم للزوار الفطائر المصنوعة منزليًا وحلوى الشوكولاتة، معبرة عن تقديرها لزيارتهم.

حنان ترك

ولدت الفنانة حنان ترك في القاهرة عام 1975، وانطلق مشوارها الفني في أواخر الثمانيات، وحققت شهرة واسعة في الوسط الفني.

تنوعت أدوار الفنانة حنان ترك التي جمعت بين الطابعين الكوميدي والدرامي، حيث شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات ناجحة.

وجاءت أبرز أعمالها الفنية كما يلي: منها «العاصفة» و«سهر الليالي» و«تيتو» و«الآخر»، ومسلسل سارة وغيرهم.

حنان ترك، من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية، وُلدت في القاهرة عام 1975، وبدأت مشوارها الفني في أواخر الثمانينيات.

ولكن قررت حنان ترك الابتعاد عن الفن لفترة بعد ارتدائها الحجاب عام 2006، لتتفرغ لحياتها الأسرية وأعمالها الخاصة، ورغم ذلك، استمرت في تقديم أعمال فنية تناسب قناعاتها الشخصية، إلى أن قررت الاعتزال نهائيا عام 2012 وترك كل شئ خلفها، والتركيز مع عائلتها وزوجها.