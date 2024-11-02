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ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

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ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

ليفربول يلاحق السيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 11:50 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 -2025 بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة العاشرة من البريميرليج.

 

وكان آرسنال أهدي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل الجانرز مع ليفربول 2-2 في ختام الجولة الماضية من البريميرليج.

وفرض آرسنال التعادل أمام ليفربول 2-2 في المباراة التي جمعتهما في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي ليفقد الريدز نقطتين في سباق قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة العاشرة 

1 مانشستر سيتي 23 نقطة
2 ليفربول 22 نقطة
3 آرسنال 18 نقطة
4 أستون فيلا 18 نقطة
5 تشيلسي 17 نقطة
6 برايتون 16 نقطة
7 نوتينغهام فورست 16 نقطة
8 توتنهام هوتسبير 13 نقطة
9 برينتفورد 13 نقطة
10 فولهام 12 نقطة
11 بورنموث 12 نقطة
12 نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
13 وست هام يونايتد 11 نقطة
14 مانشستر يونايتد 11 نقطة
15 ليستر سيتي 9 نقاط
16 إيفرتون 9 نقاط
17 كريستال بالاس 6 نقاط
18 إبسويتش تاون 4 نقاط
19 وولفرهامبتون نقطتان
20 ساوثهامتون نقطة واحدة

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

نيوكاسل يونايتد X آرسنال – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1      

بورنموث X مانشستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2      

إبسويتش تاون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3    

ليفربول X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

نوتينجهام فورست X وست هام – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1    

ساوثهامتون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2      

وولفرهامبتون X كريستال بالاس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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