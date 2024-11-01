خطأ طبيب الأهلي يبعد داري شهرا عن الملاعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - انتابت حالة من الغضب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد تجدد إصابة أشرف داري بجزع في الكاحل للمرة الثالثة منذ قدومه للأهلي في الانتقالات الصيفية.

وعلمت كلمتك أن كولر مستاء من طبيب الفريق أحمد جاب الله، واتهمه بأنه السبب في إصابات داري المتكررة، خاصة وأنه تعجل بالدفع باللاعب بعد إصابته الأولى.

وأكد أن اللاعب لا يحتاج أكثر من ثلاثة أيام للراحة فقط وبعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية أصيب مرة أخرى، وهو ما تكرر أول أمس، حيث تكررت إصابة اللاعب مرة أخرى.

وعلمت كلمتك أن القرار الطبي بعد إصابة اللاعب المغربي مرة أخرى هو منحه راحة سلبية لمدة أسبوع مع تلقيه أدوية، ومن ثم يقوم بأداء برنامج تأهيلي وطبي لمدة أسبوعين ويتم تحديد بعدها موعد عودته للمباريات وذلك حتى لا تعاوده نفس الإصابة مرة أخرى.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء غد السبت في الجولة الاولى لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر.

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024

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