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الرياضة - 07:24 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:24 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - عاجل.. تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري.. مفاجآت بالجملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي، وذلك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره فريق البنك الأهلي على أرضية ستاد السلام، اليوم، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، والتي يدخلها الفارس الأبيض بهدف تحقيق الانتصار وحصد أول 3 نقاط بالمسابقة.

وخرج من قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي اليوم، كل من: محمد عاطف ومهاب ياسر وسيف جعفر وسامسون أكينولا لأسباب فنية، وسيدي ندياي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشاف ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لعدم الجاهزية.

تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بن تايك، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: محمد حمدي، عبد الله السعيد، محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر، عمر فرج، أحمد سيد زيزو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

وكان فريق الزمالك قد اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد السلام.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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