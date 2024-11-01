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سالم الدوسري يقود الهلال أمام النصر بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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سالم الدوسري يقود الهلال أمام النصر بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

سالم الدوسري يقود الهلال أمام النصر بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - الدوري السعودي، أعلن جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، تشكيل فريقه أمام النصر في المبارة التى تقام مساء اليوم على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري.

تشكيل الهلال امام النصر بالدوري السعودي 

 

 


موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي


ومن المقرر أن يواجه  النصر الهلال في الثامنة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر


مجموعة SSc SPORT السعوية، هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة النصر والهلال مباشر.

النصر ضد الهلال في الدوري السعودي 


ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ديربي الهلال، وهو في جعبته 18 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بـ الدوري السعودي هذا الموسم، من 8 مباريات خاضها «العالمي» في دوري روشن حتى الآن، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، وبدون هزيمة لرفقاء الأسطورة رونالدو.


بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا ثقيلًا على النصر، وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 24 نقطة من 8 مباريات خاضها «الزعيم» في دوري روشن حتى الآن، وبالعلامة الكاملة، وحيث حقق الأزرق الفوز في جميع مبارياته بالمسابقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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