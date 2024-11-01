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الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بهدف (فيديو) - أخبار كلمتك

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الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بهدف (فيديو) - أخبار كلمتك

الاتحاد السكندري يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على فاركو بهدف (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره فاركو بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.  

ونجح إيمانويل أبيه في تسجيل الهدف الأول لصالح لاتحاد أمام فاركو في الدقيقة 66 من المباراة  . 

وبتلك النتيجة يحصد زعيم الثغر أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الممتاز بالموسم الحالي. 

وجاء تشكيل فاركو أمام الاتحاد السكندري كالتالي: 

شيكا، ياسين مرعي، إنكادا، عمر ناصر، عزمي غوما،أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد مصطفى، أحمد جمال. 

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو كالتالي: 

الجونة يتعادل سلبيا مع زد

وتعادل الجونة أمام زد إف سي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي. 

وفي الشوط الثاني سيطر فريق زد على الكرة في معظم الأوقات، ولكن في لنهاية فشل الفريقان في هز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منهما أول نقطة في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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