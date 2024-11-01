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نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

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نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

نتائج مباريات اليوم بالجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.  

وشهد  اليوم الجمعة إقامة 4 لقاءات ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية والتي انطلقت جميعها في نفس التوقيت بتمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا. 

ومن المقرر أن تقام المباراة الخامسة في الجولة ذاتها غدا السبت بين فريقي طامية وأسمنت أسيوط في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا. 

 

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب”

 

بني مزار ضد مسار 1ـ1 

الفيوم ضد تليفونات بني سويف 1ـ2 

مصر المقاصة  ضد البداري 1ـ0

نجوم مصر ضد الواسطي 3ـ0 

أسمنت أسيوط ضد طامية ( تقام غدا السبت)

المنيا ( باي ) 

 

نتائج  مباريات  الجولة الأولى لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولى 

الأقصر ضد كيما أسوان  1ـ 0 

النصر للتعدين ضد شبان قنا  1ـ1 

مركز شباب سوهاج ضد مكادي  1ـ1 

طهطا ضد قوص 0ـ0 

الألومنيوم ضد المدينة المنورة 3ـ1

المجموعة الثانية 

 تليفونات بني سويف ضد الواسطي  0ـ2 

أسمنت أسيوط ضد توت عنخ آمون  1ـ2 

نجوم مصر ضد مصر المقاصة  0ـ1 

بني مزار ضد المنيا  0ـ2 

 مركز شباب طامية ضد البداري 1-1 

الفيوم ( باي ) 

نتائج  مباريات  الجولة الثانية لمجموعتي الصعيد  بدوري القسم الثاني "ب"

 

المجموعة الأولي 

قوص ضد كيما أسوان 1ـ3

مركز شباب سوهاج ضد شبان قنا  0ـ2 

الألومنيوم ضد مكادي  2ـ1

طهطا ضد النصر للتعدين  1ـ2 

الأقصر ضد المدينة المنورة  1ـ0 

 المجموعة الثانية 

 

 المنيا ضد تليفونات بني سويف 0ـ0

أسمنت أسيوط ضد الواسطي  2ـ0

مسار ضد طامية 2ـ0

 مصر المقاصة ضد بني مزار 2ـ0

 الفيوم ضد البداري 1ـ2 

نجوم مصر ( باي ) 

نتائج  مباريات الجولة الثالثة لمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الأولي 

قوص ضد المدينة المنورة 0ـ3

النصر للتعدين ضد مركز شباب سوهاج 1ـ1

الألومنيوم ضد شبان قنا 2ـ0

طهطا ضد كيما أسوان 3ـ0

الأقصر ضد مكادي 0ـ0

المجموعة الثانية 

 

أسمنت أسيوط ضد تليفونات بني سويف 1ـ0

مسار ضد الفيوم 2ـ1

مصر المقاصة ضد المنيا 1ـ0

نجوم مصر ضد البداري 1ـ0

طامية ضد الواسطي  1-1 

بني مزار ( باي ) 

نتائج مباريات الجولة الرابعة للمجموعة  الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

المجموعة الثانية 

 

المنيا ضد اسمنت اسيوط 0ـ1 

تليفونات بني سويف ضد طامية 5ـ1 

الواسطي ضد الفيوم 2ـ0

مسار ضد نجوم مصر 2ـ0

البداري ضد بني مزار 1ـ1

مصر المقاصة ( باي ) 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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