الرياضة - 04:59 - استقرار الأصفر.. سعر الذهب اليوم الجمعة في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب على استقراره في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في الصاغة إلى 3785 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3965.25 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3785 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2523.25 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2162.75 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة في الأسواق نحو 1622.25 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30280 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2756.88 دولار للبيع، و2756.61 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4325.75 جنيه 4308.5 جنيه عيار 22 3965.25 جنيه 3949.5 جنيه عيار 21 3785 جنيهًا 3770 جنيهًا عيار 18 3244.25 جنيه 3231.5 جنيه عيار 14 2523.25جنيه 2513.25 جنيه عيار 12 2162.75 جنيه 2154.25 جنيه عيار 9 1622.25 جنيه 1615.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30280 جنيهًا 30160 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2756.88 دولار 2756.61 دولار