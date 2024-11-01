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الرياضة - 01:17 - 43.259 شهيدا و101.827 مصابا حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:17 - 43.259 شهيدا و101.827 مصابا حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:17 - 43.259 شهيدا و101.827 مصابا حصيلة ضحايا العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.259، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 101.827، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا، و186 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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