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ريال مدريد يستعد لإطلاق سراح تشواميني "تقرير" - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يستعد لإطلاق سراح تشواميني "تقرير" - أخبار كلمتك

ريال مدريد يستعد لإطلاق سراح تشواميني "تقرير" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:12 مساءً -  أصبح نادي ريال مدريد مستعدًا للاستماع للعروض المقدمة إلى لاعب الوسط أوريلين تشواميني، حيث ترحب إدارة النادي برحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الفريق.

وقالت ريليفو الإسبانية إنه رغم اقتناع أنشيلوتي بقدرات تشواميني، لكن إدارة النادي تؤمن أكثر بكامافينجا، وتفضل الاحتفاظ به والتخلي عن مواطنه، الذي ظهر بصورة سيئة في الكلاسيكو أمام برشلونة.

من ناحية أخرى أعلن نادي  ريال مدريد، امس الخميس، تبرعه بمبلغ مليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات، التي ضربت إسبانيا مؤخرًا. 

وأودت الفيضانات المفاجئة بحياة 95 شخصًا على الأقل، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب إسبانيا خلال القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، حيث ما يزال هناك أشخاص مفقودون، وما زالت جهود البحث جارية، ولم يتم الوصول إلى بعض المركبات التي تحمل جثثًا بعد.

وذكر ريال مدريد، في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي: "أطلقت مؤسسة ريال مدريد والصليب الأحمر اليوم حملة لجمع التبرعات تهدف إلى دعم المتضررين من العاصفة".

أضاف النادي الملكي: "قرر ريال مدريد دعم هذه الحملة بالتبرع بمليون يورو لمساعدة العائلات التي تعاني وتحتاج إلى كل مساعدتنا وتضامننا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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