الرياضة - 11:49 - حج القرعة 2025.. الأوراق وآخر موعد للتقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - حج القرعة 2025.. من الكلمات المفتاحية التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الوقت الجاري وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية المصرية عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2025-1446 هـ..

موعد تقديم حج القرعة 2025 في مصر

يقدم موقع الأسبوع لزواره ومتابعيه موعد تقديم حج القرعة 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا

موعد حج القرعة 2025 في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، موعد التقديم لـ حج القرعة 2025، حيث بدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أكتوبر 2024، ويستمر حتى 16 نوفمبر 2024.

طريقة التسجيل في قرعة الحج 2025 مصر

_يمكن التقديم لـ حج القرعة 2025 الأربعاء المقبل من خلال مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

_يمكن التقديم لـ حج القرعة 2025 من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من هنــــــا.

_يمكن التقديم لـ حج القرعة 2025 من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك على رقم (02-27983000)

2025خطوات التقديم لحج القرعة

1_الدخول إلى موقع البوابة المصرية الموحدة للحج، من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

2_اختيار أيقونة “تسجيل طلب قرعة الحج”.

3_قم بتسجيل البيانات المطلوبة منك، منها: (رقم البطاقة الشخصية - الاسم كما هو مدون في البطاقة الشخصية - رقم التليفون).

التأكد من صحة البيانات.

4_اضغط على تسجيل الطلب.

5_قم بالاحتفاظ بالرقم المرجعي الظاهر أمامك.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

1_طلب نموذج الحج، ويتم إحضاره من مراكز وأقسام الشرطة.

2_جواز السفر أو البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي)، للاطلاع وتكون سارية مدة لا تقل عن 6 أشهر.

3_صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

4_بيان يثبت الحالة الصحية.

5_شهادة صحية بجميع التطعيمات المطلوبة على سبيل المثال كورونا.

6_البيانات المطلوبة للتقديم لحج القرعة 2025-1446، هي الاسم كامل كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

7_الرقم القومي المدون على البطاقة الشخصية ويتكون من 14 رقمًا.

8_رقم الهاتف المحمول.

9_رقم هاتف أحد الأقارب، للتواصل معه في حالة الضرورة.

10_إثبات الحالة الصحية من خلال تقديم صورة تفصيلية.

ما هي شروط حج القرعة 2025؟

1_التقديم يكون لمرة واحدة فقط للجهات المتاحة (سياحة- قرعة- تضامن).

2_لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير في حالة الفوز إلا في حالة واحدة فقط تتمثل في تنازل الأبناء لأحد الوالدين (وليس العكس) على أن يتمتع المتنازل إليه بصحة جيدة.

3_لا تقبل طلبات التنازل عن فرصة الحج عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف.

4_لا يجوز العدول عن التنازل لأحد الوالدين.

5_يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة، ولا يحق له العدول عن التنازل.

6_لا يحق للفائزين بـ فرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفردًا.