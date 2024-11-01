الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:38 صباحاً - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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