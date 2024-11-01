الرياضة - 08:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:51 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، في بنوك مصر، فوصل سعره في آخر تحديث على مؤشر شاشة البنك الأهلي إلى 48.98 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.03 جنيه 48.89 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.03 جنيه 48.93 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49 جنيها 48.90 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.98 جنيه 48.88 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.03 جنيه 48.94 جنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.03 جنيه للبيع.

- 48.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.03 جنيه للبيع.

- 48.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49 جنيها للبيع.

- 48.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 48.98 جنيه للبيع.

- 48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- 49.03 جنيه للبيع.

- 48.94 جنيه للشراء.