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ميسي عن رحلته مع إنتر ميامي: كان يعاني بشدة والوضع تغير بعد وصولي - أخبار كلمتك

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ميسي عن رحلته مع إنتر ميامي: كان يعاني بشدة والوضع تغير بعد وصولي - أخبار كلمتك

ميسي عن رحلته مع إنتر ميامي: كان يعاني بشدة والوضع تغير بعد وصولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - كشف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، عن طموحاته مع فريقه الأمريكي، بعدما حصد معه لقبين، خلال فترة قصيرة.

وخلال مقابلة أجراها معه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قال ميسي عن تتويجه بدرع المشجعين "نحن سعداء واحتفلنا بالإنجاز، لأنه كان صعبًا ومهمًّا".

وعن طموحات إنتر ميامي، علق "الفريق الأمريكي لم يضع أي سقف للأهداف، لأن الفلسفة هنا تعتمد على الطمع في المزيد، وقد تجلى ذلك في كل ما فعلوه حتى الآن".


وأردف: "نريد مواصلة النمو لنصبح فريقًا رائعًا في الدوري الأمريكي، ولما لا يكون ذلك على الساحة العالمية أيضًا".

وأشار ميسي إلى دوره في تغيير مسار إنتر ميامي، قائلًا: "النادي كان يعاني بشدة في العام السابق، وبعد فترة قصيرة من وصولي، فزنا بكأس الدوريات، وكان أول لقب في تاريخه، وهو ما كان استثنائيًّا بالنسبة للجميع".

واعترف البرغوث بعمله على تغيير أسلوب لعبه مع فريقه الحالي، خاصة في ظل تقدمه في العمر، مؤكدا أنه "يتكيف مع كافة الظروف".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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