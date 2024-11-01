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رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان - أخبار كلمتك

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رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان - أخبار كلمتك

رضا عبد العال: قرار رحيل معلول عن الأهلي أكبر من محمد رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:47 صباحاً - أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو"  أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب لا غنى عنه داخل القلعة الحمراء وقدم الكثير للقلعة الحمراء.


وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن رحيل التونسي الدولي علي معلول عن الأهلي ليس قرار محمد رمضان المدير الرياضي والأمر أكبر منه".


وأضاف: "أتمنى استمرار علي معلول مع النادي الأهلي وتقديره بشكل جيد على حجم البطولات والألقاب التي حققها في القلعة الحمراء".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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