عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي الموسم الجديد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي الموسم الجديد - أخبار كلمتك

ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي الموسم الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، حسم مصير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب نهاية الموسم الجاري 2024-2025، بعدما استقر على خليفته.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر تعيين تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي في الموسم المقبل. 

وسبق لمدرب باير ليفركوزن الحالي، اللعب بقميص الميرنجي بين عامي 2009 و2014 قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ريال مدريد اتفق بالفعل مع ألونسو، على تولي منصب المدير الفني، خلفا لأنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي.

منصب جديد لكارلو أنشيلوتي

لكن إدارة الريال لن تضحي بأنشيلوتي في الوقت ذاته، في ظل اعتباره جزءًا مهمًّا من النادي الإسباني، ومن المتوقع أن يعرض عليه فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، منصبًا جديدًا.

وينوي بيريز، تعيين أنشيلوتي، كسفير لريال مدريد، عقب انتهاء رحلته كمدرب بملعب سانتياجو برنابيو، تقديرا له على حقبتيه الناجحتين مع الفريق.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات لاذعة هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى فريقه، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، خاصة على مستوى الهجوم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق