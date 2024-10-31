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تامر عبد الحميد: جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهم سبب الفوز - أخبار كلمتك

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تامر عبد الحميد: جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهم سبب الفوز - أخبار كلمتك

تامر عبد الحميد: جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهم سبب الفوز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، عن فوز الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

 

جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "فريق العين الإماراتي سيئ جدًّا والأهلي فايق بشكل كبير، جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهي سبب الفوز".

وأضاف: "الأهلي والزمالك حالة خاصة وهم الأقوى في إفريقيا".

وأكمل: "مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي هامة جدًا والبدايات تحدث الفارق في المنافسة على لقب الدوري، جوميز سيمنح محمد السيد العديد من الفرص وعليه استغلال الفرصة، هناك العديد من لاعبي الزمالك في قطاع الناشئين ممتازين".

واختتم حديثه: "سيراميكا يقدم موسمًا متميزًا الموسم المقبل ومباراة الأهلي خير دليل، الصفقات ستدعم الفريق بشكل كبير خلال الموسم المقبل".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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