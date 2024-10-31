تامر عبد الحميد: جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهم سبب الفوز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:28 مساءً - تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، عن فوز الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "فريق العين الإماراتي سيئ جدًّا والأهلي فايق بشكل كبير، جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهي سبب الفوز".

وأضاف: "الأهلي والزمالك حالة خاصة وهم الأقوى في إفريقيا".

وأكمل: "مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي هامة جدًا والبدايات تحدث الفارق في المنافسة على لقب الدوري، جوميز سيمنح محمد السيد العديد من الفرص وعليه استغلال الفرصة، هناك العديد من لاعبي الزمالك في قطاع الناشئين ممتازين".

واختتم حديثه: "سيراميكا يقدم موسمًا متميزًا الموسم المقبل ومباراة الأهلي خير دليل، الصفقات ستدعم الفريق بشكل كبير خلال الموسم المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.