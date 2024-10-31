الرياضة - 11:41 - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:41 مساءً - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. يتواصل البحث عن الانطلاقة المميزة عندما يستضيف الفارس الأبيض نظيره البنك، في ثالث أيام بطولة الدوري الممتاز في النسخة الجديدة 2024-2025.

أنتم على موعد مثير مع قمة غاية في الحماس ستجمع الزمالك الباحث عن الفوز، أمام البنك الأهلي الطامح في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب السلام الذي يحتضن المواجهة الخامسة في الجولة الافتتاحية.

الزمالك يتحدى البنك الأهلي في افتتاحية الدوري

منذ أيام قليلة، كان الزمالك في الإمارات من أجل بدء موسمه المحلي، وذلك عندما خاض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في النسخة التي أقيمت بأبو ظبي، وفي النهاية كان المركز الثاني هو ما وصل إليه أبناء المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

بدأ نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس السوبر بالفوز المميز على بيراميدز بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تمكن السماوي من التقدم بواسطة إبراهيم عادل، قبل أن يعدل الكفة للفارس الأبيض لاعبه التونسي سيف الدين الجزيري.

وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالسوبر لمقارعة غريمه التقليدي الأهلي، وبالفعل نجح الأبيض في الحفاظ على شباكه نظيفة طيلة الوقت الأصلي والإضافي، لكن ركلات الترجيح ابتسمت في النهاية لصالح المارد الأحمر، ليحصد لقبه المحلي في السوبر رقم 15.

أرقام الزمالك في الدوري الموسم الماضي

الزمالك أنهى موسمه الكروي في بطولة الدوري بالنسخة الأخيرة، في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بعد أن نجح في تسجيل 17 انتصارا، وتعادل في ثماني مواجهات وتعرض للخسارة في 9 مباريات.

على مستوى إحراز الأهداف، فإن كتيبة المدرب البرتغالي جوميز سجلت 53 هدفا، لكنه تلقى 37 هدفا، وهو ما يعني أن هناك ثغرات دفاعية كبيرة ظهرت في الموسم الماضي، فهل يتداركها زملاء محمود عبد الرازق شيكابالا في الموسم الجديد؟.

أرقام البنك الأهلي بالدوري في الموسم الماضي

كتيبة البنك الأهلي في الموسم الماضي أكدت على تفوقها ورغبتها في البقاء بآخر الجولات، وهي ما نجحت به بعد أن أنهت الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

وخلال 34 مباراة خاضها البنك الأهلي، حقق 9 انتصارات وتعادل في مثلها، في حين تعرض للهزيمة في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكهم 45 هدفا.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، وتحديدا في افتتاحية مشوارهما، مساء الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024، على ملعب السلام.

وتبدأ مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، مع حلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتشاهدون مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى، وذلك عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1.