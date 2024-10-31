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الرياضة - 11:25 - خاص| اللواء نصر سالم: هناك من يسعى للتشكيك في دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:25 - خاص| اللواء نصر سالم: هناك من يسعى للتشكيك في دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:25 - خاص| اللواء نصر سالم: هناك من يسعى للتشكيك في دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - نفى مصدر رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة كاثرين الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل، مؤكدا أنه لا صحة لذلك.

وقال المصدر، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، إن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.

وتعليقا على ذلك قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: إن من يروج لمثل هذه الشائعات هم الذين لا يريدون الخير لمصر، ويعملون على التشكيك في القيادة والنظام، والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية.

وأضاف نصر سالم في تصريحات خاصة لـ كلمتك: ابحث عن الذين لا يحبون مصر، ويريدها أن تفشل، ستجده إما إخواني أو إسرائيلي أو أياً كان.، مشيرا إلى أن تلك الشائعات لن تؤثر على مصر في أن تقوم بدورها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق أن أي أحد يشكك في دور الدولة المصرية في دعم ومساندة القضة الفلسطينية، لا يحب مصر.

مصر وفلسطين

القوات المسلحة تنفي مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

من جانبها، نفت القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.

وأكد المتحدث العسكري في بيان على الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.

القوات المسلحة المصرية

وإذ تهيب القوات المسلحة المصرية بالجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، تؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والذود عن شعبه العظيم.

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عاجل| المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

مصدر رفيع المستوى: لا صحة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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