الرياضة - 11:25 - رئيس الوزراء يشهد أمسية فنية بقلعة قايتباي بالإسكندرية ضمن فعاليات يوم المدن العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:25 مساءً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمدن التي تشهدها مدينة الإسكندرية اليوم، أمسية فنية بقلعة قايتباي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وخلال الأمسية، شاهد مدبولي عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي، والذي يقدم تجربة تصطحب الزوار في رحلة مشوقة عبر التاريخ الغني والمثير لمدينة الإسكندرية العريقة، حيث يجمع العرض بين تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة والسرد التاريخي ليضفي حياة جديدة على ماضي المدينة العريق.

كما حضر رئيس الوزراء - خلال الأمسية - حفلاً أوبرالياً بقلعة قايتباي، شدت خلاله "فرح الديباني" المغنية الأوبرالية المصرية ذات الشهرة العالمية، مجموعة من الأغنيات المتميزة.