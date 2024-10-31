الرياضة - 11:09 - تزامنا مع التوقيت الشتوي.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة 1 نوفمبر بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. تزامنا مع بدء التوقيت الشتوي، الذي يبدأ منتصف ليل الخميس/ الجمعة، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024، مشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024

سقوط أمطار

حذرت هيئة الأرصاد من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية).

ولفتت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً، على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من (المنوفية - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية).

وبينت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، على مناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية).

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 1 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 25 18 العاصمة الإدارية 26 16 6 أكتوبر 25 15 بنها 25 17 دمنهور 24 17 وادي النطرون 25 16 كفر الشيخ 24 18 المنصورة 25 17 الزقازيق 25 17 شبين الكوم 24 16 طنطا 24 16 دمياط 24 19 بورسعيد 25 19 الإسماعيلية 27 16 السويس 27 17 العريش 26 17 رفح 25 17 رأس سدر 26 18 نخل 24 09 كاترين 22 08 الطور 25 17 طابا 24 18 شرم الشيخ 28 21 الإسكندرية 24 21 العلمين 23 20 مطروح 23 20 السلوم 21 18 سيوة 25 14 رأس غارب 28 21 الغردقة 27 20 سفاجا 28 20 مرسى علم 27 22 شلاتين 28 20 حلايب 27 22 أبو رماد 28 19 رأس حدربة 26 22 الفيوم 25 16 بني سويف 25 16 المنيا 26 14 أسيوط 26 13 سوهاج 27 16 قنا 29 16 الأقصر 30 17 أسوان 29 17 الوادي الجديد 27 11 أبو سمبل 30 16