فحص طبي لنجم الأهلي لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:33 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا ، في اللقاء المقرر لها بالجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر إن أشرف داري مدافع الفريق شعر ببعض الآلام مرة أخري على مستوي الكاحل، خلال مشاركته في مران الفريق الذي الذي أقيم أمس.

وأوضح: “اللاعب من المقرر أن يخضع لفحص طبعي غدا الجمعة علي هامش مران الفريق لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد في الدوري”.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم.

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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