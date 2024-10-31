الرياضة - 10:16 - السفير حسام زكي: هدف اجتماع الرياض تشكيل تحالف للعمل على تنفيذ حل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:16 مساءً - أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل تسير على خط معين، وهو خط إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأضاف "زكي"، في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد إلغاء إمكانية حل الدولتين، موضحًا: "ونحن كمجتمع دولي سواء دول عربية وإسلامية وغربية وشرقية، وهدفنا في اجتماع الرياض تشكيل تحالف للعمل على تنفيذ حل الدولتين".

وأوضح أن: "هدف اجتماع الرياض هو العمل على تحقيق حل الدولتين، أي أننا نسير عكي الاتجاه الذي يسير فيه الجانب الإسرائيلي، هو يقول لا حل دولتين، ونحن نقول هناك حل دولتين وينبغي أن ننفذه".