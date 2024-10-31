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الدوري السعودي، الأخدود يضرب العروبة برباعية في الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الأخدود يضرب العروبة برباعية في الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الأخدود يضرب العروبة برباعية في الجولة التاسعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - الدوري السعودي، نجح فريق الأخدود في تحقيق فوز كبير على ضيفه العروبة، برباعية دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الأخدود بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر وبفارق نقطتين خلف العروبة صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم الأخدود عن طريق إبراهيما كوني في الدقيقة (45+5)، فيما أضاف كريستيان باسوجوج، الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 81، سجل سعد الربيعي الهدف الثالث للأخدود، فيما اختتم باسوجوج الرباعية بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 83.

فوز الشباب على الوحدة

الدوري السعودي، حقق فريق الشباب فوزا كبيرا علي نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري السعودي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز ثلاثية فريق الشباب كريستيان في الدقيقة  وعبد الرزاق حمد الله ومصعب فهد  في الدقيقة 34 و51 و60.

وأحرز هدف الوحدة باكونا في الدقيقة 91.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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