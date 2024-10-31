تريزيجيه يسجل في خسارة الريان من السد 2-1 بالدوري القطري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - الدوري القطري، انتهت مباراة السد أمام الريان بنتية 2-1 للسد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد، في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الريان في الدقيقة 67، بينما سجل هدف السد، محمد وعد في الدقيقة 69 وأكرم عفيف في الدقيقة 90.

تشكيل الريان أمام السد

تشكيل السد أمام الريان

تاريخ مواجهات السد ضد الريان

ويتفوق السد على الريان قبل مواجهة اليوم، في عدد مرات الفوز خلال آخر 15 مواجهة جمعتهما، حيث تمكن من الفوز في 11 مباراة مقابل 4 للريان، بينما لم يسبق أن تعادلا طيلة هذه المواجهات وسجل السد 34 هدفا مقابل 16 هدفا للريان.

وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي، فقد فاز السد في القسم الأول برباعية نظيفة قبل أن يرد الريان بالنتيجة ذاتها في القسم الثاني.

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