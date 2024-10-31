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استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:39 مساءً - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم:  مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

وشهدت القائمة استبعاد رمضان صبحي دون إبداء أسباب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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