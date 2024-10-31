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الجزيرة يتعادل مع الوصل 2/2 في الدوري الإماراتي بمشاركة النني - أخبار كلمتك

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الجزيرة يتعادل مع الوصل 2/2 في الدوري الإماراتي بمشاركة النني - أخبار كلمتك

الجزيرة يتعادل مع الوصل 2/2 في الدوري الإماراتي بمشاركة النني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:35 مساءً - الدوري الإماراتي، تعادل فريق الوصل مع ضيفه الجزيرة بقيادة نجمه المصري محمد النني الذي شارك أساسيا في اللقاء، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ستاد زعبيل بدبي، في ختام اليوم الأول من الجولة السابعة لـ دوري أدنوك للمحترفين.

أحرز هدفي الوصل، هاريس سيفيروفيش وجوناتاس سانتوس في الدقيقتين 12 و50، بينما سجل هدفي الجزيرة، فينيسيوس ميلو ورامون ميراز في الدقيقتين 7 و82.

ورفع الوصل رصيده إلى 9 نقاط وتقدم إلى المركز السادس، بينما وصل رصيد الجزيرة إلى 13 نقطة، وصعد مؤقتا إلى المركز الثالث.

تفاصيل مباراة الوصل والجزيرة

وباغت الجزيرة، خصمه، بهدف مبكر في الدقيقة 7 برأسية قوية من فينيسيوس، ارتطمت بالقائم الأيسر وأكملت طريقها إلى المرمى، بعد عبور وعرضية مثالية من الجانب الأيسر من نيسكينز كيبانو.

وأخطأ رافل تاجير مدافع الجزيرة، في إرجاع الكرة إلى حارس مرمى فريقه علي خصيف، ليخطفها هاريس، ويضعها مباشرة في المرمى بالدقيقة 12، مدركا التعادل للوصل.

إلغاء هدف وحالة طرد

وألغى الحكم، هدفا سجله فينيسيوس في الدقيقة 39 بداعي التسلل، وأكدت تقنية الفيديو، صحة إشارة الحكم المساعد الأول، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وسعى الوصل إلى التسجيل في الشوط الثاني، وتمكن جوناتاس المعار من العين، من إحراز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 50، بعد هجمة منظمة، وتمريرات متقنة وسط دفاعات الجزيرة.

وردت عارضة مرمى الجزيرة، تسديدة نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، في الدقيقة 65.

وتمكن رامون ميراز، من تسجيل هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 82، بلمسة ذكية بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر.

وجرى طرد فينيسيوس في الوقت بدل الضائع للمباراة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، والتأكد من تدخله المتعمد بالكوع على وجه سفيان بوفتيني مدافع الوصل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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